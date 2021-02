Regione Umbria, scintille in maggioranza. Caparvi (Lega): "Fratelli d'Italia filogovernativi nel momento delle nomine"

Il segretario del Carroccio all'attacco degli alleati: "L’affannosa ricerca del consenso non può e non deve distrarci dalle urgenze"

Scintille in maggioranza alla Regione Umbria e al consiglio regionale. Dopo il decalogo di Fratelli d'Italia, che di fatto non ha risparmiato critiche alla giunta Tesei, arriva la risposta della Lega. E il segretario del Carroccio, Virginio Caparvi, non ci va leggero con gli alleati: "Dopo l’ennesimo zelante comunicato stampa di Fdi non possiamo che prendere atto di una bizzarra consuetudine che vede una forza di maggioranza preferire la stampa al dibattito interno. Tutto ciò in barba al “proverbiale senso di responsabilità” che i patrioti nostrani predicano ma non praticano. Come già detto la Lega Umbria, che è una delle tre componenti politiche di questa maggioranza, non si sottrae ai temi e alle emergenze da affrontare come dimostra l’odierna votazione su una risoluzione riguardante l’emergenza sanitaria, presentata da Fdi ed emendata in accordo tra tutte le forze di Governo".

E non finisce qui. Perché il segretario della Lega stila un suo elenco. "Tuttavia continuiamo a non condividere modi e tempi messi in campo da Fdi - scrive Caparvi - . E pensare che gli stessi esponenti, oggi critici con la maggioranza di cui fanno parte, sono stati convintamente filogovernativi nel momento in cui si dovevano decidere le nomine politiche nei vari centri di comando delle partecipate regionali".

Via con l'elenco: "Erano filogovernativi, ad esempio, quando è stata nominata Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria S.p.A. - la principale Agenzia Regionale con delega a gestire i Fondi Por Fesr 2014-2020), lo erano quando è stato scelto Marco Magarini (Scuola umbra di amministrazione pubblica), o anche Manuel Maraghelli (Amministratore unico Afor - Agenzia forestale Regionale Umbra), Matteo Gianbartolomei (Amministratore unico Umbraflor), Antonio d’Acunto (ex consigliere comunale e provinciale di Fdi - Presidente Assofarm Umbria e AFas Farmacie comunali di Perugia), Elena Veschi (Presidente Corecom nonché moglie di Andrea Lignani Marchesani, ex Consigliere Regionale Fratelli d’Italia), e potremmo continuare con diverse altre indicazioni negli organi di controllo".

Caparvi, per concludere, sottolinea che "il momento difficile impone scelte coraggiose e non ammette giochi di

forza tra chi è chiamato a guidare l’Umbria. L’affannosa ricerca del consenso non può e non deve distrarci dalle quelle urgenze le quali, prima ancora che innescate dai fatti degli uomini, ovvero da una sanità umbra indebolita da decenni di tagli, attengono alla fatalità di un virus che tiene fermo un pianeta da quasi un anno".