Regione Umbria, ecco il nuovo direttore per il Pnrr

La Regione Umbria annuncia che il nuovo direttore regionale per il “Coordinamento Pnrr, risorse umane, patrimonio, riqualificazione urbana” è Luca Federici, già Dirigente Riqualificazione Urbana della Regione.

"Federici, scelto tra le candidature arrivate all’Ente per ricoprire il ruolo, si è laureato in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Perugia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Meccanica delle Strutture a Bologna e il master di II livello alla Bocconi sul “Perfezionamento in Management delle Amministrazioni Pubbliche”. A livello professionale, dopo aver svolto la libera professione come Ingegnere ed essere stato docente a contratto presso l’Università di Bologna, ha intrapreso una lunga carriera in Ater sino a ricoprire il ruolo di Direttore Generale, per poi arrivare alla Regione Umbria, come dirigente, nel settembre dello scorso anno", scrive Palazzo Donini.

La figura che va a ricoprire, sottolinea ancora la Regione Umbria, "si inserisce in quel processo di adeguamento della struttura apicale regionale a quelli che sono gli obiettivi del Programma di Governo e in questo caso alle stringenti necessità attuative connesse al Pnrr Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il Direttore, oltre alla competenza in ambito risorse umane, patrimonio, riqualificazione urbana e investimenti pubblici, avrà infatti il compito di gestire l’attuazione dei progetti PNRR, supportando nella loro attuazione anche gli Enti locali, alla luce del fatto che il PNRR in Umbria ad oggi ha attratto più di 1,8 miliardi di euro, cifra ragguardevole e superiore alla media italiana, con cronoprogrammi estremamente stringenti e dalla dimensione attuativa per la quasi totalità appannaggio non della Regione ma degli Enti Locali".