Umbria, sei milioni dalla Regione per le area del Trasimeno e Tevere: "Tutela natura, più sentieri per pedoni e bici"

Importanti risorse in chiave ambientale e turistica sono stati deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del vice-presidente Roberto Morroni, per due importanti aree: quella del Trasimeno e quella del Tevere. Il fondo a disposizione per i progetti di riqualificazione è di 5 milioni 900 mila euro con l'obiettivo di realizzare degli interventi che "consentiranno di supportare lo sviluppo sostenibile dei territori interessati da un punto di vista economico, sociale e turistico”.

“Per l’area del Trasimeno – specifica Morroni - i progetti sono, nel loro complesso, finalizzati al miglioramento e alla salvaguardia del territorio del Parco regionale con particolare attenzione alla fruibilità delle aree pedonali e dei tracciati ciclopedonali. Per il Tevere, i singoli progetti sono funzionali a risolvere situazioni specifiche per la utilizzazione dei percorsi lungo l’asta del fiume e per la valorizzazione ambientale di alcune aree adiacenti.

“Le aree dell’Umbria attraversate dal Tevere e il parco del Trasimeno – ha concluso Morroni - sono tra i luoghi di pregio e di maggiore valenza naturalistica e ambientale, da tutelare e promuovere. Un patrimonio che va potenziato e messo ulteriormente a leva per accrescerne la capacità attrattiva. In questo quadro, i progetti finanziati sono tasselli a sostegno delle politiche di sviluppo”.

In analogia con le procedure previste dal POR FESR Umbria 2014-2020, l’erogazione dei contributi avverrà: con acconto pari al 40% dell’importo di progetto alla presentazione almeno del progetto di massima; ulteriore acconto del 40% ad avvenuta presentazione di uno stato di avanzamento lavori per almeno il 40% dell’importo di progetto; saldo del 20% ad avvenuta conclusione dei lavori e caricamento sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) dei giustificativi di spesa.