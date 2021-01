Nomine & Poltrone - Valerio Mancini nominato referente della Lega per la Regione Umbria del dipartimento caccia

Il Consigliere regionale, Valerio Mancini, è stato nominato referente della Lega per la Regione Umbria del dipartimento per la gestione e il prelievo della fauna selvatica omeoterma. "Sono orgoglioso di questo incarico e ci tengo a ringraziare il Segretario della Lega Umbra, Virginio Caparvi, e il Senatore, Francesco Bruzzone, responsabile nazionale del dipartimento caccia della Lega, per avermi dato fiducia - ha esordito il Consigliere Regionale Valerio Mancini - nelle prossime settimane, appena avrò la disponibilità del Senatore Bruzzone e dell’Onorevole Caparvi, organizzerò un incontro con i vertici di tutte le associazioni venatorie dell’Umbria, così da proseguire con loro il dialogo fattivo e concreto avviato già nel corso della passata legislatura e mai interrotto".

E ancora: "La caccia è un’attività di grande rilevanza dal punto sociale/aggregativo ed economico, oltre a consentire la tutela dell’agricoltura e la sicurezza pubblica dei cittadini, incidendo in maniera fondamentale nel contenimento di specie dannose, come i cinghiali - ha sottolineato Mancini - per questo ritengo indispensabile che vengano ascoltate le esigenze che pervengono dal mondo venatorio. Al fine di redigere il calendario per la stagione di caccia 2021/2022, è necessario che si valutino con attenzione le proposte che arrivano dalle associazioni - ha rimarcato il Consigliere - così da emanare un documento ragionevole e appropriato. Sono sempre stato al fianco delle battaglie di buonsenso condotte in questi anni dai cacciatori - ha concluso Mancini - e continuerò a sostenerne le iniziative, consapevole dell’importante ruolo che sono chiamato a svolgere, che non può prescindere dall’ascolto fattivo delle problematiche ed esigenze rappresentate da chi vive il mondo venatorio in prima linea”.