Anoressia e bulimia, la Tesei al Governo: 'Ripristinare i fondi per i disturbi alimentari. Tanti giovani a rischio. In Umbria si guarisce'

L'Umbria chiama il Governo per evitare un grave danno alla salute di molti giovani e non solo che soffrono, sempre di più di disturbi alimentari, che come dimostrano i centri all'avanguardia umbra possono essere guariti. E' la stessa Governatrice Donatella Tesei ad aver chiarito pubblicamente di essersi già adoperata nei confronti del Governo affinché venga ripristinato il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione”.

“La nostra regione –continua la Presidente Tesei - ha strutture e personale d’eccellenza in questo campo ed è nostra ferma convinzione proseguire su questa strada, continuando a stare accanto e a offrire un supporto altamente professionale a chi vive le patologie e alle loro famiglie. Non a caso lo scorso aprile abbiamo approvato una specifica legge regionale, proposta dalla Lega con prima firmataria Paola Fioroni e condivisa con la Giunta, per andare incontro alle esigenze degli operatori del settore che da tempo chiedevano un inserimento dei servizi nel quadro normativo regionale”.

La Presidente ha concluso ribadendo la necessità di ottenere fondi specifici: “Per contrastare il fenomeno, che tra l’altro dopo il periodo Covid ha visto numeri in crescita, è necessario lo stanziamento di fondi nazionali, ed è quello che stiamo chiedendo ai Ministeri di competenza proprio in questi giorni”.