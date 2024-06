Bonus neo mamme della Regione Umbria, contributo di 1200 euro: come fare domanda

La Regione Umbria annuncia un aumento dei fondi per il "bonus neomamme", cioè il "supporto economico conciliativo per le neo mamme allo scopo facilitare le donne nel far coesistere le nuove esigenze familiari, derivanti dalla nascita di un figlio, con quelle professionali", scrive Palazzo Donini.

La misura nel 2024, sottolinea la nota, "sarà infatti finanziata con 2,059 milioni di euro, rispetto ai 1,14 milioni dello scorso anno, che permetteranno l’erogazione di 1716 contributi, 766 in più".

I requisiti e come fare domanda

I fondi, prosegue la Regione Umbria, "permetteranno di erogare un contributo di 1200 euro a bambino soddisfacendo, come detto, 1716 potenziali domande che copriranno gran parte delle richieste delle aventi diritto che potranno inoltrare domanda tramite la piattaforma, previa autenticazione mediante SPID e CIE, dalle ore 12 del 26 giugno alla stessa ora del 26 luglio 2024".

A poter accedere al contributo "le donne che non superino i 30 mila euro di Isee, residenti in Umbria da almeno due anni, che al momento della presentazione della domanda siano occupate, subordinate o autonome, o iscritte al Centro per l’impiego, e che abbiano un figlio nato tra il 4 giugno 2023 e il 3 giugno 2024, in perfetta continuità con il provvedimento della Regione dello scorso anno. Inoltre, al fine di garantire l’accesso alla misura alle madri che non hanno avuto la possibilità di presentare la domanda nel 2023, in quanto la nascita è avvenuta a ridosso della scadenza del passato avviso, possono inoltrare la richiesta 2024 anche le madri che abbiano avuto un bambino nel periodo che va dal 24 maggio 2023 al 03 giugno 2023 purché, ovviamente, non abbiano già fatto domanda lo scorso anno".

Entro 90 giorni dalla chiusura dell’avviso saranno stilate le graduatorie, ed entro i 30 giorni successivi saranno erogati i contributi alle aventi diritto.