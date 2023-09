LA SVOLTA Fondi 2023 per le mamme umbre, la Tesei aggiunge altri 2 milioni di euro: "Andiamo a finanziare altre donne idonee: sostegno da 1200 euro"

Il successo del Bando per i fondi destinati alle neo mamme umbre - il progetto fortemente voluto dalla Presidente Tesei -, andato oltre ogni previsioni, rischiava di diventare un boomerang dato che i fondi avrebbero coperto soltanto una parte degli aventi diritto. Per evitare una situazione spiacevole la Presidente ha deciso, con il via libera della Giunta, di finanziare con altri due milioni di euro (uno per il 2023 e l'altro per il 2024) per coprire il diritto al sostegno per altre mamme cercando di coprire il più possibile la graduatorie delle idonee non ancora finanziate. Ora, dunque, si procederà allo scorrimento della graduatoria delle richieste ammesse, ma ad oggi non finanziate. Il provvedimento si tratta di contributo a fondo perduto di 1200 euro che la Regione erogherà alle donne che alla data di scadenza dell’avviso avevano un bimbo di età pari o inferiore ai 12 mesi, residenti in Umbria, con un Isee massimo di 30 mila euro e che al momento di presentazione della domanda siano occupate (subordinate o autonome) o iscritte al Centro per l’impiego.

IL COMMENTO DELLA TESEI - “La misura, che ha come scopo quello di aiutare le neo mamme a conciliare al meglio, durante il primo anno di vita del bambino, le nuove esigenze familiari con quelle lavorative, - ha affermato la Presidente della Regione Donatella Tesei - ha ricevuto un ottimo riscontro che ci ha spinti, sin da subito, ad individuare nuove risorse nell’ambito dei Fondi europei al fine di riuscire a coprire gran parte delle domande ammissibili, ma non finanziate. Questo supporto diventa parte integrante dell’ampio quadro che permette un sostegno alle famiglie, che inizia al momento della nascita e segue la crescita del bambino sino all’università. Sono fiduciosa che a breve, grazie ad alcuni risparmi proprio sui capitoli della presidenza, si possano incrementare anche altre misure già in essere”.