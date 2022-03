Umbria, nuovi bandi per le imprese: 13 milioni per gli investimenti

Nuovi bandi per le imprese dell'Umbria. L'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, annuncia che “la Giunta regionale ha attivato due nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale. In campo ci sono complessivamente oltre 13 milioni di euro, a stimolo e supporto degli investimenti delle aziende agricole e agroindustriali umbre”. L'obiettivo, evidenzia, è quello di "imprimere un’accelerazione alla transizione ecologica e digitale e rafforzare le filiere produttive".

I bandi per due nuove tipologie di intervento del Psr 2014-2022, saranno finanziati "con i fondi Euri, strumento europeo a sostegno della ricostruzione e dello sviluppo sostenibile dell’economia dopo l’impatto negativo della pandemia da coronavirus".

Al bando per la tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti nelle aziende agricole – Euri” sono state assegnate risorse per 8 milioni di euro, mentre di circa 5,4 milioni è lo stanziamento del bando per la tipologia di intervento 4.2.3 – “Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari – Euri”.

“Le risorse Euri sono assai preziose per il rilancio della nostra economia, in quanto sono mirate – sottolinea l’assessore Morroni - ad aprire la strada a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi degli impegni ambientali e climatici dell’Unione europea e con le nuove ambizioni stabilite nel Green Deal. Le abbiamo indirizzate verso i target a cui maggiormente guardiamo per l’innovazione e la crescita della nostra agricoltura”. E ancora: “In particolare, con il primo dei due bandi – spiega Morroni – sosterremo gli investimenti aziendali che, con l’attuazione di interventi e pratiche rispettosi dell’ambiente e delle risorse naturali, migliorano i processi produttivi rendendoli più orientati all’economia circolare, tema centrale anche nel secondo bando, che favorisce la sinergia fra il comparto agricolo e quello agroindustriale. Opportunità che le nostre imprese sapranno sicuramente cogliere”.