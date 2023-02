Nuove assunzioni in Umbria, arrivano gli incentivi per le aziende: un milione e mezzo di euro

Incentivi all’assunzione 2023: Arpal Umbria mette sul tavolo 1 milione e mezzo di euro "per sostenere la crescita dell’occupazione e la ripresa del mercato del lavoro". Le imprese umbre, spiega la Regione Umbria, "potranno avvalersi dell’avviso per assumere nuovi lavoratori, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e agli over 55".

“Sostenere concretamente l’occupazione è prioritario - dichiara l’Assessore regionale Michele Fioroni -. Vogliamo premiare le imprese che assumono e creare posti di lavoro di qualità per sostenere la crescita economica del sistema produttivo regionale, guardando anche ai lavoratori interessati dalle crisi aziendali, come quelli in cassa integrazione”.

“L’avviso offre strumenti che incentivano la piena partecipazione al mercato del lavoro nella nostra regione, con particolare attenzione all’occupazione femminile - dichiara il Direttore dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Paola Nicastro -. Crediamo sia una grande opportunità per aziende e cittadini e ci aspettiamo una forte risposta dal territorio”.