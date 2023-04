REGIONE Scatta il piano sport per tutti: fondo da 1milione e mezzo di euro per impianti moderni e a prova di disabile

Impianti sportivi di proprietà degli Enti locali diventeranno tutti accessibili ai disabili nel corso dei prossimi anni. Il piano porta la firma della Giunta regionale che ha dato il via libera allo stanziamento di 1milione e mezzo di euro - su proposta dell’Assessorato allo Sport e impiantistica sportiva, nel rispetto della legge regionale 23 settembre 2009. Le risorse dovranno essere utilizzate per migliorare l’accessibilità degli impianti sportivi di proprietà delle Amministrazioni Locali.

Per l’Assessorato regionale Agabiti l’attività sportiva "riveste un ruolo centrale per il benessere psicofisico delle persone diversamente abili. La scelta di orientare il programma annuale per l’impiantistica sportiva 2023 principalmente alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche assume particolare rilievo ed è da ritenersi una delle priorità verso cui indirizzare le scelte di investimento".