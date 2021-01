La Regione vara nuovo aiuto agli universitari: altri 3mila assegni di "rimborso" tasse

La Regione Umbria rafforza il fondo di sostegno per gli studenti universitari in difficoltà economica e alle prese con tasse per l'iscrizione agli atenei perugini. Con i due milioni di euro messi a disposizione, attraverso l’avviso dell’Adisu, si potrà fornire un assegno ad oltre 3 mila studenti. Attraverso questa misura sarà possibile garantire ai giovani e alle loro famiglie il recupero integrale di quanto versato per l’iscrizione universitaria. L’intervento riguarda tutta la popolazione universitaria - fermo restando il limite dei 30 mila euro di reddito Isee -, tanto che a questi 3 mila beneficiari si aggiungono anche i quasi 4 mila studenti che potranno usufruire della detrazione totale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

“Gli ottimi riscontri che stiamo registrando - ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo Studio Paola Agabiti -confermano come in questo momento sia fondamentale aiutare il percorso di studi dei nostri ragazzi. Riteniamo fondamentale far sentire a tutto il mondo della scuola, dell’istruzione e dell’Università la vicinanza e la disponibilità della Regione Umbria, nella consapevolezza che ogni risorsa investita per loro è una risorsa investita sul futuro della nostra comunità”.

“Il diritto allo studio – ha concluso il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero - è il caposaldo del riconoscimento del merito, a prescindere dalle condizioni sociali di provenienza. Grazie al supporto e alle significative risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale, l'Università degli Studi di Perugia potrà garantire le migliori condizioni di accesso alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi”.