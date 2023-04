Regione, la maggioranza approva mozione e sprona la Tesei: "Fondo per la sicurezza iniquo. Più soldi e più personale"

Approvata in Consiglio regionale la mozione promossa dalla maggioranza, che impegna la Giunta regionale ad incrementare "la dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza”. Il documento del centrodestra ha evidenzia “la necessità do incrementare la dotazione economica in modo da venire incontro alle istanze e ai bisogni dei Comuni sia in materia di dotazioni di videosorveglianza che di fabbisogni di strumentazione in dotazione alla polizia locale". L’attuale stanziamento di 165mila euro annui per i consiglieri era "troppo esiguo a fronte di una tematica molto sentita dagli Enti locali". La maggioranza di centrodestra chiede alla Giunta Tesei di sostenere, con risorse proprie e spronando anche il Governo, nuove assunzioni nei comandi della Polizia Locale di quei comuni che hanno denunciato un pesante sotto-organico rispetto ai reali bisogni dei territori..