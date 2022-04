La svolta dell'Umbria verso il digitale, passa la legge Fioroni per le connessioni "facili". "Sburocratizzato un settore fondamentale"

Approvata la proposta di riforma della legge regionale su Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni, presentata dalla Giunta su indicazioni dell'assessore allo sviluppo Michele Fioroni. Il via libera è arrivato dal consiglio regionale dell'Umbria. Una legge regionale che guarda al futuro - la connessione rete ultra-moderna e veloce - e che velocizza i tempi e permette una sburocratizzazione delle pratiche.

“Le tecnologie di connessione di nuova generazione cambieranno radicalmente il contesto socio-economico che conosciamo e la nostra regione è pronta ad affrontare le sfide che ci attendono. L’Umbria può ambire ad essere terra di borghi digitali, luogo attrattivo per i lavoratori in smart working ed è essenziale dunque agevolare e favorire l'infrastrutturazione digitale del territorio. La riforma approvata oggi rappresenta un esempio virtuoso di semplificazione in un settore strategico, eliminando i cavilli e gli ostacoli che spesso si annidano proprio nelle norme, e che adegua le disposizioni alle modifiche dei recenti anni".

Sono stati eliminati oneri formali soppresso previsioni, come la prima presentazione dei piani di rete che ostacolava l’installazione e la manutenzione delle antenne. Inoltre è stato recepito il Codice delle comunicazioni elettroniche, rimesso ai Comuni la scelta degli strumenti amministrativi più idonei per la programmazione dei loro territori.

“Tale è il livello di semplificazione – ha concluso Fioroni - che anche a livello nazionale si è ritenuto che la Regione Umbria, con questo testo di riforma, non dovesse apportare ulteriori azioni di semplificazione nella materia. Oggi siamo orgogliosi di annunciare ed affermare il nostro modello di semplificazione, un modello che va in direzione opposta rispetto al passato: tagliare il superfluo, non aggiungere stratificazione normativa. Questo processo – conclude Fioroni - si afferma in un settore strategico e abilitante: quello delle telecomunicazioni”.