Regione, il Presidente Squarta: "Destra e sinistra unite contro il Covid: Umbria esempio nazionale"

L’Umbria è la prima regione d’Italia ad aver messo da parte le polemiche. Il Consiglio che ho l’onore di presiedere ha dato prova di straordinaria unità e serietà. Siamo uno straordinario esempio di collaborazione”: così il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta dopo l’approvazione unanime di una proposta di risoluzione per la lotta al covid che mette d’accordo maggioranza e opposizione.

"E’ questo un modo di affrontare la battaglia contro la pandemia da Coronavirus che dovrebbe essere seguito in tutta Italia. In questo drammatico momento, il Paese deve sforzarsi di ritrovare lo spirito di unità. L’Umbria sta reagendo all’emergenza esattamente come le altre regioni. E’ per questo motivo che l’attenzione deve essere massima da parte di tutti, come d’altronde lo spirito di unità. Percepisco rabbia con ogni probabilità dettata dall’instabilità e dalla preoccupazione. In questa fase, però, non possiamo permetterci di affrontare anche un’emergenza sociale.