Referendum sulla Giustizia, la Lega Perugia lancia i banchetti permanenti in piazza: ecco dove e quando firmare

La raccolta delle firme sui referendum Giustizia andranno avanti senza sosta a Perugia da parte del partito della Lega Umbria. Il presidio sarà fisso per tutto il mese di luglio. I banchetti saranno allestiti in piazza della Repubblica e Piazza Matteotti dalle 18 alle 20.30, ogni giovedì al mercato di Ponte San Giovanni e ogni sabato a Pian di Massiano dalle 9 alle 12.30.

“Come città capoluogo faremo un presidio permanente – ha spiegato l’avvocato Valter Biscotti, responsabile Referendum per la Lega Umbria – Tutti i consiglieri comunali e regionali saranno impegnati a dare il loro contributo. C’è una organizzazione perfetta, fatta da volontari che sacrificano tempo e famiglia per essere presenti nei banchetti e questo lo possiamo vedere dalle tante testimonianze che ci arrivano da tutta l’Umbria”.

Il Referendum sulla Giustizia potrà essere sostenuto anche nei gazebo che verranno allestiti nel fine settimana a Deruta e Collazzone: il 9 luglio a Deruta

(Casalina) in piazza Fondazione agraria dalle 17 alle 20; a Deruta il 10 luglio in via dell’Arte 18 dalle 9.30 alle 12.30 e l’11 luglio a Collazzone (Collepepe) in Strada dell’Osteria 82/M dalle 9.30 alle 12.30.