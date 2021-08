Referendum sull'eutanasia legale, il segretario di Radicali Italiani a Perugia: "Vicini alle 10mila firme in Umbria"

Martedì 24 agosto Massimiliano Iervolino dalle ore 18 alle 20 sarà a Perugia al tavolo di raccolta firme sull`eutanasia allestito dai Radicali in piazza della Repubblica."E’ dal 2013, data in cui abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, che attendiamo una risposta dal Parlamento - ha dichiarato il segretario di Radicali Italiani - un immobilismo che non è stato scalfito neanche dai richiami della Corte costituzionale e dal processo Cappato-Dj Fabo. Ora con questo importante referendum stiamo dando voce al volere dei cittadini e possiamo finalmente immaginare insieme un futuro di libertà e dignità, fino alla fine ".

E ancora: "Per tutti coloro che vorranno sottoscrivere il referendum - spiegano Michele Guaitini e Andrea Maori, segretario e tesoriere di Radicaliperugia-Giovanni Nuvoli - potranno farlo venendo al tavolo appositamente allestito in piazza della Repubblica muniti di documento. Solo a Perugia e provincia – comunicano i due esponenti radicali - sono state raccolte più di quattromila sottoscrizioni mentre a livello regionale ci stiamo avviando alle diecimila. Anche se abbiamo raggiunto l’obiettivo nazionale di 500 mila firme non ci fermiamo".