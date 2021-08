Referendum sull’eutanasia legale, il Comune di Magione aderisce alla raccolta firme

Giovedì 19 dalle ore 9 e venerdì 20 dalle ore 16 sarà possibile firmare anche nel banchetto allestito in via Memorabile

Anche il Comune di Magione aderisce alla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale in Italia. Si può firmare in Comune, ufficio protocollo il lunedì, mercoledì e giovedì mattina ore 9-12, on line con modalità Spid e firma digitale.

Grazie all’iniziativa di alcune consigliere comunali e di volontari sono allestiti anche dei punti di raccolta firme. Giovedì 19 dalle ore 9.00 e venerdì 20 dalle ore 16 sarà possibile firmare anche nel banchetto che verrà allestito in via Memorabile, accanto al negozio Chèrie e Panetteria Alberto Sirchi.

“Puntiamo a raggiungere le 750mila firme entro settembre così da essere tranquilli nel momento dell’autentica delle firme” dichiara la consigliera Francesca Breccolenti che nei giorni scorsi insieme alla consigliera Marina Sorci e alla volontaria Chiara Lupattelli (nella foto) ha gestito il banchetto di raccolta con grande successo portando avanti questa importante battaglia di civiltà nel territorio comunale.

“È sorprendente – aggiunge Breccolenti – come siano in molti a scrivermi e a voler partecipare perché la causa è molto sentita”. Per sapere dove e quando firmare nel Comune di Magione si può chiamare il 3482726005.