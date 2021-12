Referendum sulla legalizzazione della cannabis: Perugia tra le città con più firme raccolte

Referendum sulla legalizzazione della cannabis, Perugia è una delle città in cui la raccolta delle sottoscrizioni ha avuto più successo (superando la media nazionale) in attesa di sapere se il quesito referendario supererà ora il vaglio della Corte Costituzionale per poter essere poi indetto per la prossima primavera. A rendere pubblici i dati in forma “aperta” delle sottoscrizioni raccolte è stata l'Associazione Luca Coscioni, tra i soggetti promotori, rendendo così possibile un'analisi per ripartizione geografica, sesso e fasce di età. Significativo il dato del Comune di Perugia, dove le firme valide e certificate sono state 2.154, pari al 1,67% della popolazione maggiorenne residente.

"Un dato oltre ogni aspettativa - scrivono in una nota i Radicali Perugia - se si considerano i pochi giorni a disposizione e che supera il dato nazionale (1,31% della popolazione) del 27% circa. L’importante risultato ottenuto sul fronte cannabis è anche frutto del lavoro di mobilitazione e di sensibilizzazione svolto sul territorio da Radicali Perugia durante la scorsa estate per la campagna per il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia, con oltre 2 mila firme cartacee raccolte grazie a 16 tavoli organizzati in città oltre a 3 visite presso il carcere, a cui si sono aggiunte altre 1.500 firme digitali. Per entrambi i temi una grossa spinta è arrivata dalle fasce di età più giovani. Ora la battaglia si sposterà sulle urne a primavera quando il Paese avrà l’occasione con due “SI” di dare una svolta significativa sul fronte dei diritti civili".