Referendum sulla giustizia, i dati dell'affluenza

Umbria al voto per il referendum sulla giustizia. Cinque quesiti a cui rispondere alle urne.

Ecco i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno sull'affluenza.

Con 90 comuni su 92 l'affluenza in Umbria per il referendum raggiunge solo il 4,93% (4,78% in provincia di Perugia e il 5,24% in provincia di Terni).

Alle ore 12 Città di Castello si ferma al 4,47%, Citerna registra il 3,53%, Costacciaro il 4,42%, Fossato di Vico il 4,35%, Panicale il 3,48%, Piegaro il 3,53%, Sant'Anatolia di Narco il 6,26%, Scheggia e Pascelupo il 7,48%, Sellano il 3,40%, Trevi il 3,65%, Valfabbrica il 3,25%, Valtopina il 18,72%, Deruta il 15,7 %.

Sempre alle 12 Foligno registra un'affluenza alle urne del 4,56%, Montone del 3,68%, Bevagna del 3,53%, Cannara del 3,48%, Città della Pieve del 3,48%, Giano dell'Umbria del 4,13%, Monte Castello di Vibio del 4,56%, Monteleone di Spoleto del 21,41%, Poggiodomo del 30,68%, Umbertide del 4,56%, Vallo di Nera del 3,68%.

Tutti i dati dei Comuni della provincia di Perugia, quesito per quesito

Tutti i dati dei Comune della provincia di Terni, quesito per quesito

(Notizia in aggiornamento)