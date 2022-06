Referendum, Fratelli d'Italia invita i cittadini a votare: "Andare alle urne per cambiare il sistema". Le indicazioni di voto sui 5 quesiti

"Votare i referendum sulla giustizia per dare un forte segnale alla politica sulla non più rinviabile necessità di riformare il sistema giudiziario": lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan intervenendo alla sala della provincia di Perugia, assieme al Sen. Franco Zaffini e il responsabile giustizia regionale di FdI Michele Nannarone, al dibattito su quesiti referendari di domenica prossima ha ribadito come "il tema della Giustizia non riguardi solo giudici e magistrati, ma ogni singolo cittadino che hai il diritto di veder tutelati i propri diritti da figure indipendenti terze e imparziali."

Fdi è per il si' a riforma del CSM, separazione delle carriere dei magistrati ed equa valutazione di questi ultimi (schede gialla, verde e grigia) e contraria all'abolizione della Legge Severino che andrebbe comunque riformata ma non abolita totalmente e a quello custodia cautelare che lascerebbe liberi spacciatori e ladri (scheda rossa e arancione). "I problemi sulla lentezza e sulla inaffidabilità del nostro sistema giudiziario" ha sottolineato Malan "si riversano poi sul sistema produttivo economico e sociale del Paese che risulta scarsamente attrattivo per ciò che riguarda gli investimenti, lo sviluppo e la crescita. La posizione di Fratelli d'Italia è chiara e netta: separazione delle carriere tra magistrati e giudici, piena Indipendenza dalle correnti del CSM, tempi più celeri per i processi."