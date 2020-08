Referendum del 20 e 21 settembre: gli umbri chiamati alle urne. Tagliare o no 7 rappresentanti dei territori?

Il 20 e 21 settembre 2020 gli umbri saranno chiamati alle urne per il Referendum sulla riduzione degli eletti alla Camera e al Senato. Negli stessi giorni sono previste anche le amministrative per i municipi in scadenza di mandato elettorato. Gli elettori dovranno confermare o respingere la legge - fortemente voluto dal M5S - che modifica la composizione delle Camere con il taglio di 345 rappresentanti dei territori: 115 in Senato e 230 alla Camera.

Se passa la riforma il nuovo Parlamento sarà composto così: 200 Senatori; 400 Deputati. L'Umbria, in caso di conferma della riforma, vedrà di molto ridotta i propri rappresentanti a Roma: da 16 parlamentari (9 deputati e 7 senatori) si passa infatti a 9 (6 deputati e 3 senatori).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NESSUN QUORUM - Per la validità del referendum non è previsto alcun quorum minimo dei votanti: sarà sufficiente che i consensi superino i voti sfavorevoli, indipendentemente da quante persone si recheranno ai seggi. Qualora il risultato sia positivo sarà il Capo dello Stato a promulgare la legge; al contrario, l'esito della consultazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.