Referendum sul taglio dei parlamentari, in Umbria affluenza al 48,8%: prevale il sì

L'affluenza nazionale è del 53,72%. In Umbria, invece, per il referendum costituzionale, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si è recato alle urne il 48,8% degli aventi diritto. In provincia di Perugia il dato dell'affluenza alle 15 di lunedì 21 settembre è del 49,38%. In provincia di Terni è del 47,15%. I primi dati degli scrutini, con circa la metà delle sezioni scrutinate, riportano il sì sopra il 60%.

In provincia di Perugia l'affluenza più alta si è registrata a Scheggino, dove si vota anche per le elezioni comunali: 82,57%. Segue l'altro Comune al voto, Valfabbrica: 80,11%. A Perugia ha votato il 50,21% degli aventi diritto.