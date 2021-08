Reddito di Cittadinanza, Prisco (Fratelli d'Italia): "Nuovo scandalo in Umbria: abolirlo il prima possibile"

“Nuovo scandalo sulla misura del Reddito di cittadinanza. Grazie all’ottimo lavoro dell'Inps, che da mesi sta svolgendo ampi controlli sul Reddito di cittadinanza con l'obiettivo di individuare tutti i casi di indebita percezione è stato reso noto che un cittadino su quattro non aveva diritto alla misura”: lo ha dichiarato il deputato umbro di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco che ha commentato l'esito della maxi inchiesta dove sono state accertate anomalie in 3.700 casi su 12mila, vale a dire nel 26,7 per cento dei soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza.

“Si aggiunge così un nuovo scandalo che riguarda la “grande conquista” per la quale Di Maio e i grillini esultavano dal balcone di Palazzo Venezia: il reddito di cittadinanza - ha concluso la nota il deputato di FDI Emanuele Prisco - si dimostra sempre più un provvedimento scandaloso e diseducativo, oltre a rendere più difficile l’occupazione soprattutto in settori come il turismo e la ristorazione. Una misura da noi sempre contestata perché rappresenta uno schiaffo agli italiani onesti e un insulto a tutti i cittadini che quotidianamente si rimboccano le maniche per ripartire. Oggi l'unica soluzione è l'abolizione di questo strumento pensato solo per ottenere facili consensi elettorali. Quante imprese e attività avremmo potuto aiutare con quelle risorse creando reali posti di lavoro?”.