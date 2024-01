Verso le elezioni a Perugia, I radicali al centrosinistra: " Una svolta con la candidatura a sindaco di Croce o Maddoli"

Il più piccolo dei partiti nell'orbita del centrosinistra a Perugia, ma certamente non meno competente in fatto di politica locale e campagne elettorali, ovvero i Radicali Perugia, prova a dare una svegliata al Pd e ai 5stelle per individuare un candidato a sindaco e un progetto per la città. "Il centrosinistra sta vivendo una situazione di stallo ormai non più sopportabile e di cui si fa fatica a capirne i motivi. Dieci anni di opposizione avrebbero dovuto portare a maturare una forte proposta di alternativa di governo della città con idee chiare e nomi credibili in grado di portarle avanti. Assistiamo invece a un continuo traccheggiamento in attesa di non si sa cosa e la mancanza totale di progetti forti da contrapporre all’attuale maggioranza".

I radicali puntano sui civici di sinistra che hanno portato avanti l'opposizione votando no al "Nodino di Perugia" differenziadosi dal Partito Democratico. "In questo desolante panorama, intravediamo un barlume di speranza nel progetto delle “Prove di Orchestra” animato dai consiglieri di Idee Persone Perugia, Fabrizio Croce e Lucia Maddoli, un progetto di vera partecipazione democratica, capitinianamente "dal basso" che ha come parole d’ordine la partecipazione attiva dei cittadini attraverso possibili molteplici forme, la sostenibilità ambientale, una mobilità che vuole svincolarsi dalla tagliola mortale dell’uso esclusivo dell’auto privata e un nuovo concetto di urbanistica per un reale contrasto del consumo di suolo e una rigenerazione urbana volta a ridisegnare i quartieri cittadini per essere realmente vissuti dalla popolazione".

Il Gruppo dei Radicali lancia come candidati a sindaco potenziali di una coalizione ampia i due consiglieri comunali Fabrizio Croce e Lucia Maddoli "anche per il lavoro portato avanti in consiglio in questi anni dove, tra l’altro, sono stati gli unici insieme alla consigliera Tizi del M5S a non allinearsi alla sciagurata decisione del Comune di Perugia di avallare il progetto del Nodino, siano le più adeguate per rappresentare al meglio una coalizione di centrosinistra che possa interpretare al meglio i valori e le idee che dovrebbero caratterizzare chi vuole contrapporsi seriamente all’attuale maggioranza ed auspichiamo che tutte le liste della coalizione convergano in chi dei due reputeranno più opportuno". Una soluzione di questo tipo porterebbe i radicali ad appoggiare il progetto politico mentre ribadisce il proprio no al classico centrosinistra più 5 Stelle senza un progetto per la città.