Radicali Perugia a congresso: eletti segretario e presidente. "Raccolte 2mila firme per legalizzazione ed eutanasia"

A fine 2021 si è tenuto il 13° congresso di “Radicaliperugia.org – Associazione Giovanni Nuvoli” nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Perugia. Le relazioni di segretario e tesoriere hanno evidenziato come, nonostante la pandemia da Covid che ha fortemente limitato le possibilità di incontro e di svolgere eventi in presenza, l’attività politica non si è mai fermata.

Tra le iniziative più importanti: la mobilitazione per il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis che ha portato a raccogliere oltre 2mila firme su moduli cartacei in circa 20 banchetti in piazza e tre visite presso il carcere di Perugia per consentire anche ai detenuti l’esercizio del loro diritto di sottoscrivere proposte referendarie.

Altre importanti mobilitazioni sono state portate avanti per la corretta applicazione della legge sull’interruzione di gravidanza in Umbria contro i provvedimenti della Regione di ospedalizzazione obbligatoria per praticare l’aborto e per riattivare il canale del lavoro fuori dal carcere per i detenuti in collaborazione con il Comune di Perugia grazie anche ai consiglieri del PD Zuccherini e Bistocchi promotori di atti di indirizzo poi approvati dal Consiglio. Al termine della relazione sono state confermate le cariche di segretario e tesoriere nelle persone rispettivamente di Michele Guaitini e Andrea Maori.

Per il 2022 sono già in programma due momenti molto importanti: a fine marzo è prevista presso l’ex chiesa della Misericordia in via Oberdan, una mostra dal titolo “Radicali al Muro” che vedrà esposti manifesti ed altro materiale relativo all’attività politica radicale a Perugia degli ultimi 40 anni recentemente frutto di una donazione all’Archivio di Stato di Perugia ed a disposizione di studiosi e ricercatori. La mostra sarà arricchita da cinque giorni di dibattiti. Prevista ampia mobilitazione sul fronte del “SI” per i referendum su legalizzazione di eutanasia e cannabis e quelli sulla giustizia che, una volta passato il vaglio della Corte Costituzionale.