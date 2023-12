Raddoppio ferroviario Orte -Falconara, sul versante umbro tutto fermo, qualcosa si muove nelle Marche... ma sui fondi

Il raddoppio ferroviario della Orte-Falconara prosegue in Umbria e nelle Marche tra poche certezze sul versante di casa nostra, qualcosa di migliore invece su quello marchigiano dove però non mancano preoccupazione per i finanziamenti dei vari lotti. Buone notizie arrivano sul versante dei contenziosi:il respingimento del ricorso da parte del Tar del Lazio avanzato dal Comune di Serra San Quirico consente il via libera al raddoppio del II° lotto della Orte Falconara, vale a dire la tratta Genga - Serra San Quirico. Un’ottima notizia che si accompagna però alle preoccupazioni per il III° lotto quello che insiste sul tratto Serra San Quirico - Castelplanio.

"La prima è una notizia che aspettavamo da tempo, rispetto alla seconda non nascondiamo una certa impazienza per il suo avvio”: ha spiegatp il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali "si resta ancora perplessi sul terzo lotto che pur avendo la progettazione più avanzata con il progetto di fattibilità tecnico economica in fase di verifica, si è vista tagliare 326 milioni di euro su un totale di 330 milioni di fondi MEF, previsti nel Contratto di programma RF- MIT 2022 – 2026".

Una preoccupazione che il Presidente della Provincia Carnevali condivide con lo stesso Consiglio Provinciale, il quale pochi giorni fa ha deliberato un Ordine del Giorno all’unanimità in cui si chiede il ripristino dei 326 milioni e di conoscere quali siano le fonti di finanziamento certe per il terzo lotto. “Esprimiamo preoccupazione – continua Carnevali – sull’effettivo ripristino dei fondi non esistendoci allo stato un atto che indichi espressamente da dove questi saranno prelevati né quando ciò avverrà. Ci auguriamo che il rinvio del finanziamento non equivalga alla messa in discussione dell’opera nel suo complesso, determinante per i cittadini e per il mondo imprenditoriale del centro Italia, che vedono nel raddoppio un importante strumento di crescita sociale ed economica per l’intero territorio”.