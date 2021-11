Giunta in rosa: quattro donne e tre uomini. Ecco la squadra del sindaco Andrea Sisti a Spoleto

Il sindaco di Spoleto ha sciolto le riserve e presentato la squadra di governo per il quinquennio 2021-26. Andrea Sisti ha vinto al ballottaggio le elezioni amministrative indette dopo la sfiducia del sindaco Umberto De Augustinis e nel presentare i 7 nuovi assessori ha voluto ricordare che "fin dall’inizio abbiamo intrapreso un percorso incentrato su un’idea di sviluppo sostenibile per Spoleto, un progetto attorno al quale siamo riusciti a creare una forte condivisione. I membri della giunta che vedete seduti al mio fianco sono una sintesi di questa condivisione".

La giunta comunale spoletina è composta da quattro donne e tre uomini: Stefano Lisci, Manuela Albertella, Danilo Chiodetti, Agnese Protasi, Giovanni Maria Angelini Paroli, Letizia Pesci e Luigina Renzi. "L'indirizzo e la strategia politica sono chiari – ha aggiunto il sindaco - e non potranno esserci fraintendimenti: l’apertura allo sviluppo sostenibile accompagnerà il nostro programma di mandato e la formazione, sia per gli amministratori sia per il personale del Comune di Spoleto, sarà uno strumento fondamentale per attuare un vero e proprio cambiamento" ha proseguito il sindaco Sisti, annunciando anche due incarichi speciali ad altrettanti consiglieri comunali, che saranno chiamati a seguire, da una parte, l’attuazione del programma e la partecipazione e, dall’altra, la cura del territorio.

Annunciata anche l’assegnazione a Fabio Pinchi, con un atto di giunta che verrà formalizzato a breve, dell’incarico di portavoce.

Questa la composizione della giunta:

VICESINDACO | Stefano Lisci

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Rapporti con il Consiglio comunale

Vigilanza e sicurezza della Città e del territorio

Risorse umane

Sport professionale

ASSESSORE | Manuela Albertella

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili

ASSESSORE | Letizia Pesci

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista

ASSESSORE | Luigina Renzi

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Benessere e innovazione sociale

Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona

ASSESSORE | Agnese Protasi

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio

ASSESSORE | Giovanni Angelini Paroli

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

ASSESSORE | Danilo Chiodetti

Competenza per settori omogenei e per progetti integrati

Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio