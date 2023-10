Pubblica amministrazione, Zangrillo promuove l'Umbria: "Sta lavorando bene"

L'Umbria sta lavorando bene. Lo ha sostenuto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, prima di intervenire all'evento di Forza Italia, a Perugia.

“Dire che va tutto bene in un’epoca come questa è ardito, il nostro Paese sta soffrendo come altri le ricadute di emergenze straordinarie che si sono accavallate nel tempo" ha aggiunto ancora, in riferimento alla situazione generale. “Siamo usciti dalla pandemia pensavamo di vedere la luce in fondo al tunnel, invece adesso siamo stati di nuovo risucchiati nel gorgo dell’emergenza, prima con la guerra tra Ucraina e Russia con tutte le ricadute dal punto di vista economico e ora con la crisi mediorientale” ha sottolineato ancora. “Non va tutto bene, certamente lo scenario internazionale ci preoccupa, però devo dire che il nostro governo sta facendo i compiti. Domani compiamo esattamente un anno, stiamo facendo i compiti come ci eravamo immaginati di fare”. E ancora: “Ci siamo presi degli impegni per avviare a realizzare una serie di riforme: la riforma della burocrazia, della giustizia, la riforma fiscale, quella istituzionale e in questo anno abbiamo avviato una serie di iniziative con la speranza e con l’obiettivo che questo governo sia di legislatura perché per realizzare gli importanti impegni che ci siamo presi in campagna elettorale sono impegni che richiedono tempo per essere realizzati”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine dell’evento Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia, che si sta svolgendo a Perugia. “Abbiamo in questo momento vissuto solo il primo anno, un anno complicato ma che non ci ha impedito di avviare le riforme, sono fiducioso sul fatto che il governo possa avere continuità e sono fiducioso che, se avrà continuità, potrà portare a casa tutti i risultati che si è fissato” ha concluso Zangrillo.

“La politica vera è quella che si fa sui territori, per questo sono molto contento di essere qui. Questo governo non ha mai perso di vista gli impegni assunti con gli elettori per realizzare un profondo processo di riforma dello stato. Negli ultimi dieci anni nella pubblica amministrazione si è alzata l’età media del personale da 43 anni a 50 anni, se vogliamo rendere la pubblica amministrazione più moderna bisogna ripartire dal capitale umano" ha aggiunto poi dal palco.

Zangrillo, inoltre, ha parlato dei pilastri su cui sta lavorando nel suo mandato, a cominciare dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione: “Abbiamo digitalizzato le nostre procedure concorsuali, stiamo anche lavorando ad un’app e siamo riusciti ad accorciare a 6 mesi i tempi delle procedure concorsuali”.

Un’altra riflessione di Zangrillo è arrivata sulle competenze: “Vogliamo che ogni dipendente della pubblica amministrazione possa fare formazione attraverso dei percorsi personalizzati, supportati anche da una piattaforma che ho voluto sviluppare insieme ai nostri dirigenti”.

Infine alcune dichiarazioni sull’iniziativa “Facciamo semplice l’Italia” con cui Zangrillo sta girando molti territori con l’obiettivo di ascoltare cittadini e imprese: “Entro il 2026 devo semplificare 600 procedure amministrative, ma non voglio farlo in modo autoreferenziale lavorando solo nei nostri uffici. Con questa iniziativa ho scelto un’altra strada: con degli incontri voglio dialogare con i nostri utenti, cittadini su tutti, per capire qual è il percorso di semplificazione più efficace”.

Ora il panel “Forza Italia al Governo del Paese per l’Italia”, a cui seguiranno le conclusioni dei lavori affidate ad Antonio Tajani, Segretario di Forza Italia, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.