Quanto è grave l'attacco hacker alla Provincia? Dipendenti "richiamati" al riserbo e riunioni annullate. Progetti Pnrr a rischio?

Qualcosa non torna anzi molto non torna e quindi la preoccupazione sale tra i consiglieri, negli uffici fino alla più alta stanza di Piazza Italia, la sede della Provincia di Perugia, per via delle reali conseguenze dell'attacco hacker (con i potesi di ricatto) che di certo non è stato indolore e forse neanche senza conseguenze gravi. Messe da parte le rassicurazioni istituzionali (nessun ufficio bloccato, nessuna pratica fatta scomparire e danni limitati), le preoccupazioni che trapelano da importanti dirigenti - indiscrezioni che abbiamo raccolto nelle ultime tre settimane - si parla di uffici bloccati, grave perdita di dati, altri criptati, e soprattutto del rischio di non portare a termine tutti gli impegni relativi a importanti progetti relativi al Piano nazionale di resilienza. Il tutto confermato in un giro di corrispondenza riservata tra uffici. Di certo c'è il 28 novembre si sarebbe dovuta tenere la riunione della commissione Statuto, controllo e garanzia dell’ente, formalmente convocata dal suo presidente Dominici per sentire la versione dei dipendenti dell’ente e della rappresentanza della Rsu. Dipendenti che avevano presentato due lettere mettendo nero su bianco i loro dubbi e disagi, viste anche le incombenze relative al Pnrr. Ma all'ultimo secondo il tutto è saltato con la lettera a firma del segretario dell'Ente, nella quale si eccepiva "la non ritualità di detta audizione".

Lo stesso presidente di commissione ha ammesso che il regolamento dell'ente non prevede audizioni di dipendenti nell’assemblea principale della Provincia o nelle quattro commissioni, ma la commissione controllo e garanzia andava comunque consentita, non rientrando nella discrezionalità di chicchessia impedirla, tanto meno del segretario. E' chiaro che il problema non è di tipo statutario ma confermerebbe quelle indicazioni date ai dipendenti e dirigenti nelle famose lettere inviate con riserbo sul post-hakeraggio (massimo silenzio sui danni riscontrari, finchè non si troveranno delle soluzioni, ribandendo che c'è anche un indagine in corso da rispettare).

Il presidente della commissione Controllo e garanzia, Giovanni Dominici, non si dà per vinto e vuole arrivare fino in fondo della questione “Farò in modo di poter ottenere l’audizione in qualche altro modo – ha affermato – fino a prova contraria siamo in una democrazia. E’ un dovere dell’ente rendere partecipi di quanto accaduto gli organismi competenti al controllo e soprattutto i cittadini che sono da noi rappresentati. Non si può continuare a nascondere la polvere sotto al tappeto. Resto inoltre stupito di come la commissione da me presieduta e legittimamente convocata, non sia stata fatta riunire. Un conto è l’audizione, un altro è il normale svolgimento dei lavori dell’organismo. Il giorno precedente alla commissione, la presidente Proietti e la consigliera delegata Borghesi anticipavano detta audizione, convocando i dipendenti firmatari cercando di rassicurarli, non si sa su cosa, visto che sembrerebbe che la perdita di numerosissimi dati sia cosa ormai pacifica. Si è trattato semplicemente di un nuovo schiaffo alle istituzioni democratiche. Nel caso si possa prospettare una interruzione di pubblico servizio o che comunque vengano riscontrate irregolarità nei fatti accaduti, mi adopererò affinché la questione sia valutata nelle sedi opportune”.

Mai hacheraggio alle nostre istituzioni - e ce ne sono stati - è stato così avvolto in una sorta di massimo riserbo istituzionale. E mai al personale è stato fatto chiaro riferimento ad evitare di dare notizie e di darle in sedi non appropriate. Non è una ipotesi ma un diktat scritto di cui pubblichiamo alcuni stralci: "Il disagio creatosi nel contesto lavorativo, seppure comprensibile nei suoi termini generali, non può giustificare, però, atteggiamenti che finiscono per danneggiare ulteriormente l’Ente del quale ciascuno di noi è parte attiva. Se da un lato è comprensibile la preoccupazione di chi ha a cuore il proprio lavoro e condivide con i propri dirigenti, con la direzione generale e con la Presidenza il disagio e le difficoltà operative che sta incontrando nell’espletamento delle proprie funzioni (come quotidianamente avvenuto dal 16 ottobre), non altrettanto può dirsi di chi condivide tali problematiche in sedi inappropriate, in riunione autoconvocate da dipendenti di Servizi diversi senza l’autorizzazione dei rispettivi dirigenti o peggio ancora ricorrendo alla condivisione giornalistica di informazioni assolutamente riservate".

"Il tutto nella consapevolezza di un’indagine in corso da parte dell’autorità competente, giusta denuncia tempestivamente presentata alla Polizia Postale di Perugia, che richiederebbe atteggiamenti di massima cautela e riserbo. La diffusione a mezzo stampa di notizie che riguardano la funzionalità e le problematiche interne dell’Ente non puo' infatti essere rimessa all’iniziativa dei singoli, notizie che vengono sistematicamente distorte e amplificate producendo ulteriori tensioni all’interno delle strutture provinciali e soprattutto nuocendo gravemente all’immagine dell’Ente, e la cui diffusione rappresenta una violazione dei doveri di comportamento dei dipendenti di questo Ente".

E poi il forte richiamo al Codice di comportamento adottato dall’Ente il 13 giugno 2023: "il dipendente e' tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale"; "Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella vstruttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali".

E nella missiva interna non manca anche il riferimento ai rapporti con la stampa, tutto chiaramente riferito a quell'attacco hacker che solo sulla carta sembra non così grave: "il dipendente, nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di informazione, informa tempestivamente il proprio dirigente. I rapporti con le redazioni sono improntati alla trasparenza e alla correttezza".

E infine l'ammonimento e la richiesta di controllo su lealtà e sul rispetto del codice di comportamento: "si invitano pertanto tutti i dirigenti a vigilare sul corretto operato del personale assegnato e ad adottare ogni misura o provvedimento gestionale finalizzato a garantire, da parte di tutti i dipendenti, da un lato la massima collaborazione e dall’altro il rispetto delle norme disciplinari basilari per affrontare questa situazione in un regime di massimo sforzo e lealtà". Tanti richiami e tanti controlli che dimostrano che la situazione è difficile ed è ben più seria di quello che ci è stato dato conoscere. Perchè?