Provincia di Perugia, Gino Puletti e Scilla Cavanna entrano in consiglio

La Provincia di Perugia annuncia con una nota che "sono ufficialmente entrati a far parte del consiglio provinciale i consiglieri Gino Puletti, che subentra a Nicola Alemanno e Scilla Cavanna, che subentra a Cristian Betti".

Tutto il consiglio ha votato all’unanimità a favore dell’ingresso dei due consiglieri. I due sono consiglieri del Comune di Assisi per quanto riguarda la Cavanna e del comune di Perugia per quanto riguarda Puletti, così come previsto dalla legge Delrio del 2014.

Puletti e Cavanna hanno costituito due nuovi gruppi consiliari: “Progetto Perugia” e “Provincia Amica”, dei quali sono rispettivamente i capogruppo.

"La presidente Proietti - scrive la Provincia di Perugia - , nel dare il benvenuto ai nuovi entrati, ha ringraziato Alemanno e Betti per il lavoro svolto. Barbarito, Ricci e Schiattelli hanno espresso massima solidarietà all’ex sindaco Alemanno per le vicende delicate che sta vivendo a livello giudiziario, ricordando la sua ottima amministrazione del territorio. Infine la consigliera Michelini ha espresso i migliori auguri di buon lavoro ai consiglieri entranti auspicando la massima collaborazione".