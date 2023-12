La Protezione Civile umbra conquista sul campo la promozione. La Regione vara piano: fondo autonomo, pianificazione e volontari

L'Umbria rafforza la propria Protezione Civile per un intervento, in caso di calamità, più efficiente e sostenuto da un piano economico autonomo per la prima emergenza, per il potenziamemnto dei gruppo di Pc presenti come volontari - autorizzati e formati - e per la comunicazione sulla prevenzione e sulla conoscienza dei rischi potenziali dei territori di casa nostra. Inoltre la normativa sarà aggiornata sulle attuali esigenze e sulla complessità delle nuove norme approvate negli ultimi anni. Una svolta dunque in fatto di proteziome civile che ribadisce la volontà della Giunta regionale di aumentare il proprio livello di sicurezza e riconoscere la centralità dei volontari che operano nei gruppi cittadini.

“L’Umbria - ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile, Enrico Melasecche - sta per dotarsi di una nuova normativa che consolida e rafforza il nostro sistema territoriale di protezione civile, ponendo le condizioni per operare con ancor maggiore efficacia e tempestività sia nelle attività di prevenzione dei rischi che nella gestione delle emergenze. Di fondamentale valore il fatto che consentirà alla Regione di far fronte ad eventi calamitosi non coperti da provvedimenti governativi con il riconoscimento di contributi a valere sul bilancio regionale. Viene finalmente istituito il fondo regionale di protezione civile, finalizzato a contribuire alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, al potenziamento del sistema regionale di protezione civile, al finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi sul territorio regionale”.

La normativa regionale sarà adeguata alla riforma nazionale del 2018, in un quadro in cui si riconosce sempre di più il ruolo essenziale svolto dalle Regioni nell’ambito della Protezione civile nazionale. E inoltre saranno inserite le attività di pianificazione effettuata in questi anni e le buone pratiche sperimentate sul campo che hanno permesso di intervenire in caso di calamità sia in Umbria sia in altri territori del Paese.

Il testo potrà essere migliorato e integrato durante una fase di condivisione con tutti i portatori di interesse, fra cui Comuni, Province, associazioni di volontariato di protezione civile. L’approvazione da parte dell’Aula che avverà all'interno del perimetro di quest legislatura.

“Viene riconosciuto il ruolo importantissimo del volontariato di protezione civile – ha concluso l’assessore Melasecche- Elemento di novità sono le indicazioni in merito alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, così da diffondere e consolidare la consapevolezza dei rischi esistenti nei territori e la conoscenza degli strumenti di pianificazione ai fini dell’adozione responsabile delle necessarie misure di autoprotezione”.