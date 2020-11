Protezione Civile dell'Umbria, ecco il Piano della Regione. I volontari: "Rivoluzione copernicana"

Una delle grande ricchezze dell'Umbria è la protezione civile regionale formata da oltre 5mila volontari e ben 120 associazioni sul territorio. Una ricchezza che è stata ribadita sia dalla Presidente Donatella Tesei che dall'assessore regionale Enrico Melasecche che hanno incontrato i volontari con a capo il presidente Sandro Busatti, e con i responsabili del Servizio Regionale Protezione guidati dal dirigente Boris Vujovic.

“Da parte nostra – ha aggiunto la Presidente - va il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto che mai come oggi vede numerose e complesse mansioni sia di routine che straordinarie. Il loro apporto è stato, è e sarà fondamentale nelle emergenze così come nella quotidianità. È per questo che, così come discusso nella riunione che si era tenuta il 15 settembre scorso, stanzieremo per il 2020, oltre ai 252 mila euro già a bilancio (126 mila per il servizio centrale e altrettanti per quello dei volontari) altri 200 mila euro attraverso l’assestamento di bilancio, per un totale di 452 mila euro”.

Il Presidente della Consulta Sandro Busatti ha ribadito che con il piano della Regione è in atto una vera e propria rivoluzione copernicana per la Protezione Civile umbra. "Per lunghi anni, la precedente amministrazione si era limitata ad erogare occasionalmente dei contributi mai sufficienti a colmare le richieste del volontariato, fino ad azzerare ogni forma di finanziamento strutturale. D’ora in poi – ha concluso Busatti - avremo la possibilità, in pieno accordo con il Servizio Regionale, di sostenere adeguatamente le organizzazioni di volontariato, contribuendo a sgravare le spese di assicurazione e di manutenzione dei materiali e dei mezzi di soccorso”.