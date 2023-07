Musei Civici di Perugia, il capogruppo Bori denuncia una gestione sballata: "Danni al personale e alla città"

Lo scorso mese, il 23 giugno, Palazzo della Penna, la Cappella San Severo e il Complesso Templare di San Bevignate sono stati chiusi a seguito del recesso dai servizi di gestione da parte della cooperativa Munus. Con una soluzione momentanea, attiva fino al 31 dicembre 2023, i tre musei civici perugini sono stati riaperti al pubblico nell'ultimo fine settimana di Umbria Jazz, dal nuovo gestore CoopCulture.

L’intera situazione ha fatto discutere e continua a essere un tema caldo.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori, ha presentato una interrogazione alla Giunta “per conoscere se la Regione sia al corrente di quanto accaduto e se, nei limiti della propria competenza, intenda portare avanti iniziative in considerazione del danno al sistema museale di Perugia e di conseguenza a tutto il comparto turistico umbro”.

Il sistema museale di Perugia è inserito in quello regionale e in una nota condivisa anche con il gruppo del Pd del Comune di Perugia, Bori spiega: “Evidenti i danni che ciò sta causando ai servizi culturali della città, aggravato dal fatto che questo si sia verificato in un momento di forte presenza turistica. Per non parlare del disagio delle decine di dipendenti della Munus, privati del loro incarico. Il ritiro della Munus anche dalla gara per la conduzione del sito di San Francesco al Prato ha comportato lo slittamento anche della riapertura di quel sito”.

Bori ha inoltre sottolineato: “La situazione venutasi a creare richiede un’attenta analisi, al fine di comprendere se siano stati valutati tutti gli elementi qualificanti, in particolare quelli di rischio, della società vincitrice, sia al momento dell’originario affidamento sia, soprattutto, al momento della proroga nel gennaio 2023 e al momento della valutazione dell’offerta dalla società stessa, presentata nella procedura in corso sino al 20 giugno".

Dal 2024 il Comune di Perugia ha annunciato che, previa gara pubblica, è previsto un nuovo affidamento pluriennale. Rimane perciò l’incognita di cosa accadrà e soprattutto cosa ne sarà degli ex dipendenti della cooperativa Munus.

“Da parte nostra, il Pd ha sempre evidenziato le proprie perplessità in merito alla gestione dei sistemi museali e dei servizi appaltati. Alla luce di questo inquietante scenario, è necessario sapere se la Regione intenda agire” ha concluso Bori.