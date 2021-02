Sostegno alle società e associazioni sportive, il Comune proroga le convenzioni degli impianti

Un sostengo alle attività e alle associazioni sportive, grazie alla proroga della gestione degli impianti sportivi comunali fino ad un massimo di tre anni. È stato approvato oggi l’ordine del giorno presentato dall’Assessore allo sport, Claudia Pastorelli, di procedere alla revisione della delibera dello scorso 17 Giugno, in materia di proroga delle convenzioni sulla gestione degli impianti sportivi.

La proroga servirà non solo per favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, ma potrà essere concordato anche per far fronte ai tutti quei costi impiegati per le misure organizzative anti contagio. Oltre ai minori ricavi conseguenti alla riduzione degli utenti negli impianti sportivi. Gli uffici preposti e l’Assessorato allo Sport renderanno note le modalità per richiedere la proroga da parte dei gestori degli impianti comunali interessati.