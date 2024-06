Sette proposte per una città a misura di famiglia, Margherita Scoccia firma il patto proposto dall'Associazione nazionale famiglie numerose

Un patto che propone sette azioni concrete per una città a misura di famiglia. Lo ha proposto alle due candidate sindaco l'associazione nazionale famiglie numerose per le amministrative di Perugia. Si tratta di un documento programmatico che raccoglie "le istanze per una città bella, sicura e a misura di famiglia, chiedendo loro di sottoscrivere la dichiarazione per impegnarsi nell’intento" affermano i coordinatori regionali dell’associazione Vincenzo e Sarah Aquino.

"È pervenuta solo l’adesione del candidato sindaco Margherita Scoccia che ringraziamo per condividere i nostri valori e le nostre istanze come per altro aveva già fatto anche il sindaco uscente Andrea Romizi, sostenendo, insieme a tutta la giunta uscente, le nostre attività volte alla realizzazione di servizi, eventi, attività e tanta solidarietà per le famiglie associate - scrivono in una nota i coordinatori - Speriamo quindi per il futuro che la fiducia reciproca e la collaborazione possano continuare facendo crescere il benessere delle nostre famiglie e della nostra bella città. Invitiamo ad andare a votare esprimendo un voto consapevole, e di far votare i vostri figli, nonni, parenti e amici, perché il voto è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo e una delle massime forme d’espressione democratica, soprattutto se vogliamo una città a misura di famiglia".