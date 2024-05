Elezioni, presentato il programma di Alleanza per la Vittoria: "Proponiamo un patto di collaborazione tra politica e cittadinanza"

Il fervore per la presentazione del programma Alleanza per la Vittoria si percepisce già da via dei Priori ancora prima di arrivare all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, il luogo prescelto per illustrare alla città i punti cardine dell’azione politica di tutte le forze che sostengono la candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

L’evento si è svolto come una laica messa domenicale dove cittadine e cittadini hanno riempito ogni posto a sedere dell’auditorium, ogni spazio libero dentro e fuori la struttura. L’emozione è altissima e la candidata di centrosinistra e civici viene accolta da un pubblico elettrizzato.

Ferdinandi ha descritto il programma elettorale come un solenne impegno, una promessa di collaborazione tra politica e cittadinanza, volto a reinterpretare e valorizzare l’identità e le potenzialità di Perugia: “Il nostro programma vuole operare un rovesciamento di sguardo difronte a una città completamente frammentata che è la fotografia che ci ha restituito la nostra campagna d’ascolto”. E ancora: “Abbiamo scelto la strada della partecipazione perché siamo convinti che il nostro agire politico deve essere educato e guidato solo dai bisogni concreti dei cittadini e delle cittadine”.

La visione di Alleanza per la Vittoria si fonda sulla convinzione che la qualità sia l’elemento distintivo del progetto, qualità delle persone, delle relazioni, della vita, dei servizi, del cibo e dell’ambiente.

Ogni persona e comunità è al centro di questo piano, che celebra la dimensione internazionale di Perugia, riconosciuta per i suoi festival musicali e giornalistici di fama mondiale, e per le sue università che ne definiscono l’identità aperta e cosmopolita.

Il programma è il risultato del processo che ha coinvolto i quartieri della città con oltre 100 incontri pubblici, e si focalizza sul miglioramento della salute pubblica, sull’investimento in infrastrutture verdi e sulla mobilità ecocompatibile, nonché sull’elaborazione di strategie per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Si prefigge inoltre di generare nuove opportunità lavorative mediante la collaborazione tra diversi ambiti produttivi e di incentivare gli investimenti attraverso la creazione di un ente dedicato alla progettazione a livello europeo.

“In un tempo, in cui sembra molto più facile stare contro che stare con, noi siamo riusciti a ridefinire la politica prima di tutto come incontro. - sottolinea Ferdinandi - Siamo stati capaci di creare una campagna elettorale plurale, collettiva, inclusiva. Una campagna elettorale fatta di popolo, di persone, di strade, di incontri. Siamo stati capaci di strappare la politica dalle grinfie di quel politicismo sempre arrabbiato e senza pudore” ha concluso la candidata sindaca di Perugia.

PROGRAMMA ELETTORALE 2024 - 2029