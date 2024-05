Elezioni, la lista Progetto Perugia a sostegno di Margherita Scoccia: tutti i nomi

La lista Progetto Perugia emerge come un elemento chiave nel sostegno alla candidata sindaco di Perugia per centrodestra e civici, Margherita Scoccia, per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Questa lista che vede come candidati anche gli assessori comunali uscenti Edi Cicchi e Leonardo Varasano, si propone come pilastro su cui costruire un’amministrazione che valorizzi il dinamismo e l’innovazione, mantenendo al contempo un saldo rispetto per le tradizioni civiche.

Scrive l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi: “Siamo pronti. Una squadra di persone che si mette a disposizione con Margherita Scoccia per continuare quell’azione amministrativa fatta di civici e moderati, iniziata dieci anni fa a fianco del Sindaco Andrea Romizi”.

E ancora: “Progetto Perugia, un progetto per la città fatto di passione, di persone perbene che amano la Città. Di persone con esperienza, di nuove forze e di giovani volenterosi. Progetto Perugia guarda avanti e saprà dare il proprio contributo con quell’impegno e concretezza che l’ha contraddistinta e che insieme a tante altre forze politiche guiderà la Perugia che vogliono i cittadini con impegno” conclude Cicchi.



Tutti i candidati

Edi Cicchi

Leonardo Varasano

Cristiana Casaioli

Massimo Pici

Gino Puletti

Riccardo Baldoni

Marco Belladonna

Francesco Battistoni

Claudia Bonucci

Catia Brozzi

Costanza Carloni

Luca Cerimonia

Monica Costantini

Fernando Fedeli

Michele Fioroni

Martina Gianangeli

Andrea Roberto Giulietti

Erika Gobbi

Alberto Gobbi Felicetti

Angela Leonardi

Luca Mencarelli

Francesco Paganelli

Edoardo Pastorelli

Gabriele Romizi

Gioia Rossi

Veruska Salerno

Simona Spaccini

Lara Surdo

Nicole Tulipano

Vincenzo Valentino

Maurizio Vignaroli