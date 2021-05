Primo Maggio, Donatella Tesei agli umbri: "Il diritto al lavoro messo a rischio della crisi. Uniti perche sia garantito a tutti"

"Il Diritto al lavoro, il diritto a poter svolgere, in sicurezza, il proprio compito nella società è uno dei capisaldi della nostra civiltà": inizia così l'intervento della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei, nel giorno del Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Oggi, come accade dalla fine dell’800, siamo a celebrare il lavoro, che garantisce autonomia e libertà all’uomo, ed ai lavoratori che attraverso il loro impegno sono autori del raggiungimento del “progresso materiale o spirituale della società”, come recita la Costituzione italiana".

“Un diritto che non sempre trova risposta e che nel corso della storia - ha concluso la Presidente - è stato messo più volte a repentaglio, così come accade in questo lungo e complesso periodo di crisi. L’augurio di una buona Festa del lavoro va dunque a tutti coloro che con sacrifici continuano a svolgere la propria attività e a coloro che oggi sono nell’impossibilità di farlo con l’auspicio che, grazie anche al convinto impegno e al contributo da parte di questa Istituzione, vi siano le condizioni affinché il diritto al lavoro sia garantito a tutti. Buon Primo maggio a tutti voi”.