Primo Maggio, il monito della Tesei: "Le Istituzioni devono impegnarsi per la dignità e la sicurezza dei lavoratori"

"Quando si parla di lavoro non ci si può fermare al solo, seppur indiscutibile, diritto di ognuno di avere un’occupazione, ma ci si deve focalizzare anche sulle condizioni in cui il lavoro viene svolto, sulla imprescindibile sicurezza, sulla qualità dei luoghi di lavoro, sull’accesso senza discriminazione di genere, sulla giusta retribuzione". Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, scrive così sui social in occasione del Primo Maggio.

"Troppo spesso - sottolinea nel post - pur di ottenere un lavoro, indispensabile fonte di sostentamento, si è costretti a scendere a compromessi non accettabili. Le Istituzioni devono impegnarsi affinché la dignità del lavoratore e la sua sicurezza non vengano mai messe a repentaglio".

E ancora: "Come amministrazione regionale stiamo creando sempre più le condizioni, anche infrastrutturali, che da un lato permettano alle aziende esistenti di consolidarsi ed espandersi e dall’altro facilitino la nascita di nuove realtà, con imprenditori locali e non. Il tutto al fine di creare occupazione che permetta anche ai nostri giovani di avere un’offerta professionale alla loro altezza e non siano costretti ad abbandonare la terra dove sono nati e dove si sono formati", sottolinea la presidente della Regione.

Oltre a questo, prosegue, "abbiamo messo in campo, e continuiamo a farlo, politiche familiari che aiutino a conciliare le esigenze professionali con quelle familiari, anche per agevolare l’occupazione femminile e il reinserimento nel mondo lavoro delle donne. Questi i nostri obiettivi e questo l’augurio che facciamo all’Umbria in occasione del Primo maggio".