Primarie Pd, Elly Schlein nuova segretaria: "È un chiaro mandato di cambiamento, profondo e radicale"

Primarie con sorpresa per il Pd. “Da oggi il Partito Democratico non ha soltanto una nuova segretaria, ma la sua prima segretaria donna e la più giovane della sua storia: Elly Schlein". Per il segretario regionale del Pd dell'Umbria, Tommaso Bori, "è un chiaro mandato di cambiamento, profondo e radicale che arriva dai nostri elettori. A partire proprio dai tanti giovani e donne che hanno affollato i seggi delle primarie per partecipare e scegliere".

Ancora il segretario: “Ritengo altrettanto importante che la rigenerazione della nostra comunità e la ricostruzione di un partito dai sui fondamentali, possa contare sulla disponibilità di una persona perbene, capace, generosa e competente, come Stefano Bonaccini che non ha mai alzato i toni e si è subito messo a disposizione”.

“Dopo un congresso che è stato finalmente aperto, partecipato e civile – sottolinea Bori - basato sui contenuti e non sul conflitto personale, è il momento di una svolta politica che produca il riscatto che la comunità democratica sta aspettando da tempo. L’Umbria - aggiunge - con oltre 17 mila votanti alle Primarie, a cui verranno sommati a breve anche i voti online, ha dato un contributo significativo: continueremo a darlo anche in futuro, con lealtà e convinzione. Come PD regionale abbiano messo a disposizione quel patrimonio di energie, d’idee e progetti che sta emergendo, giorno dopo giorno, attorno al Progetto per l’Umbria, ovvero il ciclo d’incontri in tutti i territori che ha visto coinvolti anche Articolo Uno e tante altre realtà associative, organizzazioni e singoli cittadini”.

“L’attenzione verso i temi e i contenuti che riguardano più da vicino la vita delle persone, dalla sanità all’ambiente, dal lavoro ai diritti - conclude il segretario regionale dem - continuerà a essere centrale anche in Umbria, per la costruzione di un’alternativa competitiva e affidabile rispetto al governo delle destre”.

Apriamo una nuova stagione per il Partito Democratico

"Per cominciare - sottolinea Sarah Bistocchi, coordinatrice regionale della mozione - , un grande ringraziamento ai tanti militanti e volontari del Partito Democratico che in Umbria hanno permesso una straordinaria pagina di partecipazione a queste Primarie appena concluse. In Umbria si profila la vittoria per Elly Schlein, un risultato al di sopra di quanto già emerso nella fase delle convenzioni dei circoli". E ancora: "È evidente in Umbria la volontà degli elettori del Partito Democratico e del centro sinistra di cambiare una classe dirigente del passato che viene ancora identificata con sconfitte epocali, una richiesta già arrivata in altri appuntamenti e rimasta inascoltata".

Per Bistocchi "anche in Umbria abbiamo interpretato il cambiamento e la discontinuità, non solo nei temi cardine, dalle disuguaglianze al clima, dal precariato ai diritti, ma anche nei volti e nei profili, a partire dalla composizione della lista in assemblea nazionale. Ora, tutti insieme, apriamo una nuova stagione per il Partito Democratico, che, senza rinunciare al suo pluralismo interno, deve però affermare un’identità chiara, comprensibile e coerente".