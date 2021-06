Marsciano, l'amministrazione comunale pressa Poste Italiane: "Ripristinare i servizi ai cittadini"

Il Comune di Marsciano chiede a Poste Italiane di ripristinare i servizi sul territorio dopo la fase più critica della pandemia. Per il sindaco Francesca Mele "è necessario che Poste italiane riporti quanto prima a pieno regime giorni e orari di apertura al pubblico di tutti i propri uffici, in particolar modo di quelli periferici".

Il primo cittadino di Marsciano ha partecipato alla mobilitazione promossa da Anci Umbria che ha visto la presenza di molti sindaci della regione sotto la sede dell’azienda a Perugia con l’obiettivo di accelerare il ritorno alla normalità per quanto riguarda l’erogazione dei servizi forniti, nel corso della quale è stato ribadito che "si tratta di un servizio essenziale e non è più sostenibile che in alcuni casi venga reso ancora con una parte significativa delle limitazioni che sono state introdotte durante la fase più critica della pandemia. I cittadini devono poter tornare a fruire di un servizio essenziale adeguato alle esigenze, nelle città come nelle zone periferiche dei territori".

"Anche per un territorio come quello di Marsciano – prosegue il sindaco Mele – con una parte significativa della popolazione che vive in aree distanti dal capoluogo, i disagi maggiori si riscontrano negli uffici periferici di Poste italiane dove, tra giorni di chiusura, orari ridotti e misure di contingentamento degli ingressi introdotti con la pandemia, si determina un disagio fortissimo nell’utenza, con specifiche problematiche che come amministrazione abbiamo anche raccolto in un documento e consegnato alla Seconda Commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che si è subito attivata aprendo una interlocuzione con Poste. Ormai siamo a quasi un anno e mezzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria e le condizioni attuali certamente permettono un più agevole ritorno alla normalità nella gestione di questi servizi essenziali".