"Progetto Perugia" guarda verso l'Europa. A Bruxelles incontro con il capogruppo del Ppe

'Progetto Perugia' guarda al Partito popolare europeo. Una delegazione di amministratori, espressione del raggruppamento politico che siede nei banchi di maggioranza del Comune di Perugia esprimendo anche diversi rappresentanti della giunta, ha incontrato, a Bruxelles, Manfred Weber, presidente e capogruppo del Ppe). L'incontro, organizzato dall'europarlamentare umbra Francesca Peppucci (Forza Italia - Ppe), vuole essere "la base di una collaborazione tra il Ppe, gruppo di maggioranza e più antico dell´Eurocamera, e 'Progetto Perugia', movimento, questo, con cui c' è una comune visione e condivisione di valori".

Il Presidente Weber, nell'accogliere il movimento, ha sottolineato che "con le nostre migliaia di sindaci e consiglieri comunali e regionali, il PPE si conferma un punto di riferimento per i territori, determinato e determinante anche e soprattutto in momenti storici di particolare complessità. Insieme siamo forti ed è forte e unita l'Europa che portiamo avanti".

Peppucci (Forza Italia - PPE), nel presentare il movimento 'Progetto Perugia', non ha mancato di evidenziare che "le realtà territoriali sono il motore di funzionamento della macchina europea e che il Ppe ne riconosce l'importanza. Il PPE, nonostante i suoi 70 anni, si presenta con valori e progetti sempre innovativi. Con la sua capacità e il suo peso specifico nella complessa macchina legislativa, è in grado di dare risposte concrete ai cittadini, che ancora oggi lo reputano un punto di riferimento. Il Ministro On. Antonio Tajani ha da sempre saputo valorizzare il ruolo del PPE non solo in ambito europeo ma anche nazionale e la vicinanza di oggi ne è la dimostrazione".