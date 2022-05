Fratelli d'Italia lancia la scuola di formazione: "Basta con la politica di post e fake news"

Una classe dirigente con la adeguata preparazione per governare, con gli strumenti e le conoscenze giuste per fare senza improvvisare, “esempi recenti ci hanno dimostrato quanto sia pericolosa l’improvvisazione” chiosa l’europarlamentare Raffaele Fitto che ha partecipato alla presentazione, nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, alla presentazione della Scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia e del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, di cui è co-presidente.

"Lavoriamo per formare una classe dirigente all'altezza delle sfide del nostro tempo, che vada oltre i tweet, i post e le fake news – ha commentato l’onorevole Emanuele Prisco - Avviamo sin da venerdì 13 maggio, a Todi, una serie di incontri tematici, nell'ambito di un ricco calendario che entro il mese di giugno vede già tre appuntamenti con esponenti di partito, esperti dei vari settori oggetto degli incontri, amministratori pubblici locali e nazionali, per avviare un percorso di approfondimento e studio, volto a dare ancora più forza alle proposte e alla capacità di analisi e governo dei nostri esponenti sul territorio. Il primo appuntamento avrà per oggetto il Pnrr e continueremo poi con i temi della comunicazione e delle riforme istituzionali", ha concluso.

"Il nostro approccio alla politica è fatto di studio e non di slogan o idee preconcette. E questo accade sia quando siamo opposizione, quando magari siamo un po' più aggressivi o provocatori nei modi, che quando siamo forza di governo, dove naturalmente siamo chiamati ad avere un approccio più costruttivo e propositivo", ha sottolineato il Senatore Franco Zaffini. "Non è più il tempo di amministrare senza solide basi politiche e senza la conoscenza vera dei temi di attualità nazionale e internazionale", ha concluso.

Ospite d'eccezione, come detto, l'eurodeputato Raffaele Fitto: "Veniamo da una conferenza programmatica di tre giorni durante la quale abbiamo dato sostanza alle proposte di Fratelli d'Italia, che è alla guida della grande famiglia dei conservatori d'Europa, che raggruppa rappresentanti di 15 Paesi e due primi ministri”.

“Noi lavoriamo per restare in Europa e cambiarla, perché il modello attuale non ci piace", ha evidenziato Fitto, richiamando le scelte in tema di politica energetica, alimentare, ma anche al modello economico basato sulle delocalizzazioni degli ultimi anni. "Il progetto di una scuola di formazione politica è già partito in alcune regioni e anche l'Umbria ha subito raccolto questo input e ne sono lieto. La nostra sfida è quella di formare una classe politica di primissimo livello, in quanto la crescita del nostro partito è lenta e costante e nei sondaggi ci vede come primo partito italiano", ha sottolineato l'ex ministro. All'evento, moderato dal capogruppo provinciale Jacopo Barbarito, hanno partecipato anche il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, e la capogruppo a Palazzo Cesaroni, Eleonora Pace.