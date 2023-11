Forza Italia, Fiammetta Modena è la coordinatrice provinciale. Ecco la nuova segreteria

Fiammetta Modena è stata eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia. Questo l'esito del congresso che si è svolto al Park Hotel di Perugia, primo congresso in Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. Un congresso unitario che ha individuato nella storica esponente azzurra umbra la figura giusta per guidare sul territorio perugino il partito. Un partito intorno al quale, ha sottolineato il segretario naziona, e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, c'è un grande entusiasmo. Lo testomoniano i 108mila iscritti attuali a livello nazionale, e i 1.300 circa del perugino, un dato raggiunto partendo da una manciata di tesssere.

Primo congresso anche senza Laura Buco, scomparsa prematuramente, figura centrale per il radicamento del partito fin dalla sua nascita, che è stata ricordata e salutata anche da Tajani nel suo intervento.

Durante il congresso è stata ribadita la volontà di procedere uniti con il centrodestra, nell'intenzione di rafforzare il ruolo di Forza Italia proprio come movimento in grado di mantenere l'equilibrio. Sul fronte delle elezioni, la mozione unica lo ha messo nero su bianco: si confermano gli uscenti che hanno fatto bene. Quindi, appoggio alla ricandidatura di Donatella Tesei, conferma dei sindaci uscenti. Posizione in linea con quella espressa dal segretario nazionale.

Prima che i lavori, coordinati dal capogruppo alla Camera, Paolo Bonelli, si concludessero, il saluto del sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, coordinatore di Fratelli d'Italia. In mattinata, anche la presidente Tesei aveva portato il suo saluto. Il centrodestra appare unito, insomma, non solo a parole.

Fanno parte della segreteria provinciale:Francesca Borzacchiello, Tommaso Campagni, Michele Cesaro, Tatiana Cirimbilli, Carlotta Colaiacovo, Barbara Di Nicola, Francesco Diotallevi, Daniela Flagiello, Gianni Frillici, Mauro Liberti, Beatrice Montioni, Paolo Panico, Moreno Primieri, Luigina Procacci, Ramon Rustici, Filippo Ugolini, Enrico Valentini, Fabio Viventi, Marco Renga. Filippo Ugolini e Fabio Viventi sono i vicecoordinatori, mentre Danilo Simpatia, Liana Lucaccioni, Elisa Pacioselli sono stati indicati come i responsabili dei settori Formazione, Adesioni e Comunicazione.