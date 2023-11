Regionali, Nevi rassicura: "Nessuna perplessità sulla candidatura di Tesei"

Sulla ricandidatura alla presidenza della Regione Umbria di Donatella Tesei «non ci sono perplessità». Lo ha sostenuto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia in occasione della presentazione dei congressi provinciali di Perugia e Terni del partito. Normale confronto tra le anime della coalizione per l'individuazione del candidato sindaco di Perugia, sottolinea l'uscente Andrea Romizi, nella doppia veste anche di coordinatore regionale di Forza Italia.

«L’individuazione del candidato è ovviamente una questione che viene affrontata a livello nazionale, al momento non si sta parlando dell’Umbria» ha aggiunto. «È necessario continuare a governare bene la regione come i Comuni. Forza Italia è l’elemento stabilizzante del centrodestra, l’unità è la condizione di base per giocare al meglio le nostre carte» ha aggiunto ancora Nevi. Quelli di Perugia e Terni, riferiscono da Forza Italia, sono i primi congressi provinciali d’Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. A Perugia, domani mattina, è atteso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.