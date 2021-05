Gubbio, Lega all'attacco sui cambi di casacca: "Pd eugubino, nessun rispetto della volontà degli elettori"

La Lega di Gubbio all'attacco dopo l'ennesimo cambio di casacca: "Il Pd eugubino prigioniero dalla vecchie dinamiche politiche, nessun rispetto della volontà degli elettori"

Il commento dei consiglieri del Gruppo Lega Michele Carini, Angelo Baldinelli e Stefano Pascolini arriva alla notizia dei consiglieri Giorgia Vergari e Giovanni Manca, eletti nella lista dei Liberi e Democratici, dopo essere passati oltre un anno fa al Gruppo Misto in maggioranza, ora hanno aderito al Partito democratico che si trova all'opposizione.

"Nel 2019 il Partito democratico ha ottenuto il 7% ed è riuscito a piazzare un consigliere in extremis. Ora si ritrova in consiglio con tre consiglieri di cui Manca e Vergari che hanno cambiato casacca due volte - affermano i consiglieri della Lega - Con questi passaggi ci ritroviamo con una maggioranza risicata, ridotta al minimo ed il timore è che le scelte importanti per il nostro territorio non si riusciranno a prendere, rischiando di tenere in stallo la città".