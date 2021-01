Lavori pista ciclabile Rivotorto-Santa Maria degli Angeli: "A breve il tratto sarà fruibile"

Lavori, tempistiche di consegna e collaudo per la pista ciclabile Spoleto – Assisi nel tratto tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. È stato il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, a chiedere all’assessore Melasecche nel corso del Question time dell’Assemblea legislativa lo stato dei lavori della parte conclusiva della pista, per circa due chilometri. Pastorelli ha spiegato che, seppure in presenza di transenne ed appositi segnali, “a volte viene ugualmente utilizzata con tutti i pericoli conseguenti”.

“La Regione ed il Consorzio – sottolinea il capogruppo - hanno definito ed approvato, in primavera, la variante che consente il termine dei lavori del tratto, ma ad oggi non sono stati ancora ultimati non consentendo la riapertura completa del percorso e la piena fruibilità in sicurezza”. “Lo scorso inverno, nel tentativo di risolvere l’annosa questione, mi sono impegnato per evitare contenziosi ed addivenire ad una bonaria soluzione su eventuali disaccordi tra il Consorzio della bonificazione e l’impresa esecutrice dell’opera”.

L’assessore Melasecche, nel rispondere a Pastorelli ha ricordato come, al termine dei lavori (fine agosto 2019) con l’opera ormai conclusa nel suo tratta Rivotorto-Teatro Lyric, siano comparse vistose fessurazioni della superficie pavimentata e che dopo le indagini da parte del Consorzio sono emerse difformità di realizzazione. A metà giugno 2020 sono ripresi i lavori per le riparazioni ma a seguito di verifica, l’intervento non è risultato idoneo. Nel frattempo si sono aggravate le condizioni della pista. A metà ottobre 2020 c’è stato un altro incontro con l’impresa esecutrice che ha portato alla messa a punto di due nuove modalità di riparazione dei tratti danneggiati.

"Ad oggi l’impresa ha portato a termine gli interventi sui tre tratti in questione, la conclusione con il manto bituminoso è prevista per le prossime settimane. A seguito di ciò è stata ipotizzata dal Consorzio la consegna temporanea dell’opera da Rivotorto al Teatro Lyric così da renderla fruibile dalla popolazione".

"Riguardo al completamento dei lavori per il ripristino di tutti i tratti danneggiati si ipotizza un tempo di circa un anno - conclude Melasecche - Nel frattempo il Consorzio provvederà alla redazione della variante per il tratto dal Teatro Lyric alla Stazione di Santa Maria degli Angeli, richiesta dal Comune di Assisi, quale soluzione migliorativa per una fruizione pedonale e ciclabile più efficace”.