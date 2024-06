Elezioni, Bersani a Perugia per sostenere Vittoria Ferdinandi: “Avete trovato una candidata che scalda i cuori, scalda la testa e mette in moto l’energia”

Il caldo e plumbeo pomeriggio di questo martedì 4 giugno ha visto il quartiere di San Sisto accogliere una figura di spicco della politica italiana, Pier Luigi Bersani. L’ex segretario del Partito Democratico è arrivato a Perugia per sostenere la candidatura di Vittoria Ferdinandi, attirando l’attenzione di cittadini, imprenditori e figure politiche locali, tutti uniti dal desiderio di rilanciare la città e riportarla a quelli che nel corso dell’incontro sono stati definiti i suoi antichi splendori.

Francesco Perrotta, candidato nella lista del Pd, introducendo Bersani al pubblico del comitato elettorale della candidata di centrosinistra e civici, ha tracciato una linea chiara su cosa significa governare una città come Perugia. Ha sottolineato l’importanza di avere una visione a lungo termine e di concentrarsi su contenuti e prospettive concrete: “Noi abbiamo un’idea di città che in questi anni non c’è stata. Dobbiamo ricominciare a parlare di contenuti e prospettive, dobbiamo rilanciare un progetto di rigenerazione sociale e urbana e vanno messe in campo le migliori intelligenze” ha detto Perrotta.

Bersani si è rivolto subito ai cittadini senza troppi giri di parole: “Ve lo dico subito, mi aspetto di non aver fatto un viaggio a vuoto, voi qui dovete dare uno squillo di tromba e siete nelle condizioni di farlo perché avete dieci anni di destra alle spalle, perché avete messo insieme la squadra che ci vorrebbe politicamente a livello nazionale e perché avete trovato una candidata che scalda i cuori, scalda la testa e mette in moto l’energia. Non si può perdere questa occasione”.

Bersani ha poi sottolineato come la politica non possa essere guidata da Roma ma debba partire dai piccoli centri: “È dal basso che partono le onde” ha detto. L’ex segretario del Pd ha quindi affrontato temi cruciali come la sanità concludendo il suo intervento con un appello ai valori fondamentali. “I valori sono più duraturi del marmo e dobbiamo costruire servizi che nascono dai valori, questa è la ricetta. Se la destra si radica chi creerà i prototipi della nuova generazione?”.

Con una nota di ironia, ha concluso: “Spero di aver spiegato bene che questo non è il momento di pettinare le bambole” evidenziando la necessità di azioni concrete e immediate come il voto dell’8 e 9 giugno.

Tommaso Bori, segretario regionale del Pd, ha aggiunto che i prossimi giorni saranno cruciali per la campagna elettorale, definendola “bellissima” e lodando la presenza di Bersani come esempio di buona politica.