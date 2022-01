Nuovo piano rifiuti dell'Umbria, scontro Lega-Pd sulla discarica di Belladanza

Duello politico (tutto tifernate) sul futuro della discarisca di Belladanza. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Bettarelli, attacca la giunta Tesei dopo la presentazione del nuovo piano rifiuti dell'Umbria. La Lega, con i consiglieri regionali Valerio Mancini e Manuela Puletti rispondono e difendono la scelta della presidente e dell'esecutivo regionale.

Per il vice presidente del consiglio regionale “le decisioni assunte in materia di rifiuti dalla Giunta regionale certificano i ritardi accumulati in questi ultimi due anni". Aggiunge Bettarelli: "Lo stesso assessore Roberto Morroni ammette che serve intervenire celermente per riprofilare, che è un modo diverso per dire ampliare, le discariche di Belladanza a Città di Castello, Borgo Giglione a Magione e l’impianto di Orvieto, prima che il sistema entri definitivamente in crisi, quando però, già da mesi, era del tutto evidente che gli stessi impianti avrebbero dovuto essere destinatari di interventi urgenti al fine di compiere la necessaria transizione verso la chiusura del ciclo dei rifiuti".

Il consigliere regionale del Pd mette sotto la lente la situazione delle discariche: "Già due anni fa i dati dicevano chiaramente che, in regime ordinario, Belladanza sarebbe entrata in regime di saturazione entro giugno 2022; S.Orsola a Spoleto intorno ad agosto dello stesso anno; Borgogiglione approssimativamente a luglio 2023 e ‘Le Crete’ di Orvieto intorno a marzo 2027.La Regione stabilisce che Belladanza, con una disponibilità residua 15.000 metri cubi e una previsione di completamento a giugno 2022, verrà ampliata di 300.000 metri cubi; Borgogiglione, con disponibilità di 115.000 metri cubi, una previsione di completamento a giugno 2023, sarà ampliata di 700.000 metri cubi; Le Crete con disponibilità di 410.000 metri cubi e una previsione di completamento a dicembre 2025, sarà ampliata di 500.000 metri cubi".

La Lega dissente e difende le scelte della giunta Tesei. "L’attacco del consigliere Michele Bettarelli contro la Giunta Regionale riguardo l’ampliamento della discarica di Bellandanza, è del tutto fuori luogo - evidenziano i consiglieri Valerio Mancini e Manuela Puletti- è stata la stessa Sogepu, società partecipata del Comune di Città di Castello che gestisce i rifiuti dell’Alto Tevere, a manifestare già da tempo la necessità di ampliare il sito".

Per i due leghisti "i vertici della società avevano già chiesto alla Regione l’autorizzazione per l’ampliamento di 300mila metri cubi". Così si passa all'attacco del consigliere dem: "Il collega Bettarelli, che è stato vicesindaco di Città di Castello fino al 2019, dovrebbe essere a conoscenza delle richieste avanzate da Sogepu - sottolineano i leghisti - pertanto lo invitiamo a uscire dall’enclave di Morra e a contribuire in maniera seria alla politica regionale senza sprecare tempo in polemiche sterili e attacchi privi di fondamento".

Infine, la promessa: "Quando il documento, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, arriverà in Seconda Commissione, - concludono Mancini e Puletti - il gruppo della Lega saprà ascoltare e dare voce ai territori e ai portatori di interesse".