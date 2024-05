Elezioni, Margherita Scoccia: “Il nuovo piano regolatore favorirà l’attrattività economica di Perugia”

Margherita Scoccia, candidata sindaco di Perugia per centrodestra e civici, ha annunciato il suo impegno per la creazione di un nuovo piano regolatore che promuova uno sviluppo sostenibile della città. Sottolineando l’urgenza di aggiornare il piano attuale, datato 2002 e concepito per una realtà urbana molto diversa, Scoccia ha evidenziato la necessità di un approccio più flessibile e rispettoso dell’ambiente.

“Dal mio punto di vista ne serve urgentemente uno che fino a questo momento non è stato possibile realizzare perché siamo stati molto impegnati a rimettere in sesto il bilancio comunale lasciato in rosso dalla Sinistra con 35 milioni di debiti e poi nel gestire l’emergenza di una pandemia mondiale” spiega Scoccia.

Il progetto mira a rispondere dinamicamente ai cambiamenti sociali e alle esigenze dei cittadini, senza ulteriore consumo di suolo. La candidata ha messo in luce anche l’importanza del piano regolatore nella qualità della vita urbana e ha espresso il desiderio di coinvolgere attivamente i residenti nel processo decisionale, ascoltando le loro opinioni e permettendo loro di contribuire alla visione futura di Perugia.

Margherita Scoccia, che per Perugia ha anticipato un piano strade e manutenzioni decennale da 100 milioni di euro, conclude dicendo: “Il nuovo piano regolatore favorirà l’attrattività economica di Perugia creando un ambiente favorevole agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e quindi al benessere delle imprese locali del nostro territorio”.